"حماة الوطن" يعقد اجتماعا لمناقشة خطة دعم مرشحي الحزب بانتخابات النواب 2025

يعقد حزب حماة الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقا برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، وبحضور أعضاء الحزب بمجلس الشيوخ، إلى جانب مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية، وكذلك مرشحي الحزب ضمن تحالف القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر.

ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يهدف إلى مناقشة خطة العمل للفترة القادمة، ووضع آليات فعالة لدعم المرشحين سواء في الدوائر الفردية أو على مستوى القوائم، لضمان أداء انتخابي منظم ومؤثر يعكس قوة الحزب وتواجده في الشارع السياسي.