تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية

أجَّلت الدائرة الأولى (إرهاب) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 44 متهما، في القضية 1331 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بـ"اللجان المالية"، لجلسة 14 فبراير؛ للطلبات.

محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للجماعة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2007 وحتى 30 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث، تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.