تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 16 فبراير للاطلاع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 25 متهما، فى القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، لجلسة 16 فبراير للاطلاع.

محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، المتهمان الأول والثانى، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.