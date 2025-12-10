بلدية غزة: نحتاج إلى معدات ثقيلة للتعامل مع أطنان الركام بالقطاع

أكد المتحدث باسم بلدية غزة، أن القطاع منكوب ومدمر بشكل كبير جدا ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، إن الاحتلال دمر نصف مصارف المياه في القطاع .

وأضاف : “نحتاج إلى معدات ثقيلة للتعامل مع أطنان الركام بالقطاع”.

وتابع المتحدث باسم بلدية غزة: “هناك الكثير من الذخائر غير المنفجرة بين الأنقاض”.

وفي سياق متصل، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي حول اعتبار ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" حدودًا جديدة لقطاع غزة، تتعارض مع خطة ترامب للسلام.



وشدد دوجاريك وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم على أن الأمم المتحدة تقف بحزم ضد أي تغيير في حدود قطاع غزة.