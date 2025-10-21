قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمانى يتساءل.. أين المجلس القومي للأجور من معاناة العاملين بالقطاع الخاص؟

فريدة محمد

وجه محمد عبد الله زين الدين عضو  مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.

حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟
ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟ وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟


وطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين وإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة مؤكداً أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

جانب من الجولة

رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى القبطي ويشدد على سرعة تطوير أقسام الرعاية المركزة

اجتماع وزير الكهرباء

مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات إنشاء المحطات النووية يعقد أول اجتماعاته

خلف الزناتي نقيب المعلمين

وفاة كبير معلمين داخل الفصل بمدارس شرق القاهرة والنقابة العامة تنعاه

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

