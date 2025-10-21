أخبار التوك شو| أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب.. ووزير العمل يعلن حملات تفتيش لتطبيق الأدنى للأجور

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أشرف عبد الباقي للميس الحديدي عن دوره بـ السادة الافاضل: ليس عملاً عادياً والشخصيات متشابكة

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على دوره في فيلم "السادة الأفاضل" قائلاً:"الفيلم عندما يعرض على أي حد ويقرأه سيشعر أنه ليس عملاً عادياً، فيه كمية شخصيات متشابكة مع بعض بشكل رهيب، ومحدش هيحس إن حد هيختفي.

المركز الأوروبي: التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا اختبار حقيقي لإثبات الحزم والردع

قال أبو بكر باذيب رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إنّ التصعيد الأمريكي الأخير تجاه فنزويلا يعكس "اختبارًا حقيقيًا" للإدارة الأمريكية الحالية، موضحًا أن واشنطن تسعى من خلال هذا النهج إلى التأكيد على أنها لن تتهاون في مواجهة أي نشاطات مرتبطة بتهريب المخدرات أو البشر، خصوصًا إذا ما ثبتت صحة المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى تورط عناصر فنزويلية أو جماعات تنشط في أمريكا اللاتينية في تلك الأعمال.

وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.

مش هتضحك هتتفاجيء| مصطفى صقر يكشف تفاصيل فيلم السادة الأفاضل

أكد الكاتب والسيناريست مصطفى صقر، أن تجربة "السادة الأفاضل" تعد تجربة مختلفة في الكوميديا عن بقية الأعمال التي قدمها من قبل، قائلاً: “ الفيلم صحيح له خط كوميدي، لكن مش فقط إنك تضحك، لأن اللي بيقود الفيلم في الأساس وبشكل أكبر هو الحكاية، اللي فيها كوميديا وحكاية وغير متوقعة في بدايتها. مش هتبقى عارف بداية الفيلم هتوصلك لفين، وماتتخيلش إنك هتقفل في المكان ده من الحكاية أو هذا الكم من العبث اللي بيحصل في الفيلم.”

مسؤول سابق في البنتاجون: المجر موقع مناسب للمحادثات بفضل علاقاتها الوثيقة مع واشنطن وموسكو

قال برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون، إنّ الضغوط المتزايدة على روسيا، سواء الاقتصادية أو العسكرية، ستقود في نهاية المطاف إلى إجبار الرئيس فلاديمير بوتين على الدخول في مفاوضات حقيقية لوقف الحرب في أوكرانيا.

جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حماس تسلّم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، إن حركة حماس أعلنت أنها ستسلم أحد جثامين المحتجزين الإسرائيليين الذين تم العثور عليهم أمس، مشيرًا إلى أن عملية التسليم ستتم عند الساعة الثامنة مساء اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

عماد الدين حسين: ترامب مهتم بالأزمة السودانية لإثبات نجاحه في إيقاف حروب كثيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الاهتمام الأمريكي بالأزمة السودانية يعود بالأساس إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثبات أنه تمكن من إيقاف حروب عديدة في أكثر من منطقة، سواء في غزة أو في أكثر من مكان.

121 عازفا مصريا.. عمرو أديب: أوركسترا افتتاح المتحف المصري الكبير بقيادة الموسيقار ناير ناجي

علق الإعلامي عمرو أديب، على استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر .

متحدث وزارة الرياضة: رصدنا مخالفات جسيمة داخل الإسماعيلي.. وتشكيل لجنة تدير النادي خلال أيام| فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

أحمد موسى يستعرض مشاركة الجبالي وأبو العينين في الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي

استعرض الإعلامي أحمد موسى مشاركة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للمؤتمر" الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات "، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:

بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب

طلب الاعلامي احمد موسى بعودة الجماهير المصرية الى الملاعب موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة ويكرم الأبطال الرياضيين دائما.