قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب.. ووزير العمل يعلن حملات تفتيش لتطبيق الأدنى للأجور

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أشرف عبد الباقي للميس الحديدي عن دوره بـ السادة الافاضل: ليس عملاً عادياً والشخصيات متشابكة

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على دوره في فيلم "السادة الأفاضل" قائلاً:"الفيلم عندما يعرض على أي حد ويقرأه سيشعر أنه ليس عملاً عادياً، فيه كمية شخصيات متشابكة مع بعض بشكل رهيب، ومحدش هيحس إن حد هيختفي.

المركز الأوروبي: التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا اختبار حقيقي لإثبات الحزم والردع

قال أبو بكر باذيب رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي، إنّ التصعيد الأمريكي الأخير تجاه فنزويلا يعكس "اختبارًا حقيقيًا" للإدارة الأمريكية الحالية، موضحًا أن واشنطن تسعى من خلال هذا النهج إلى التأكيد على أنها لن تتهاون في مواجهة أي نشاطات مرتبطة بتهريب المخدرات أو البشر، خصوصًا إذا ما ثبتت صحة المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى تورط عناصر فنزويلية أو جماعات تنشط في أمريكا اللاتينية في تلك الأعمال.

وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.

مش هتضحك هتتفاجيء| مصطفى صقر يكشف تفاصيل فيلم السادة الأفاضل

أكد الكاتب والسيناريست مصطفى صقر، أن تجربة "السادة الأفاضل" تعد تجربة مختلفة في الكوميديا عن بقية الأعمال التي قدمها من قبل، قائلاً: “ الفيلم صحيح له خط كوميدي، لكن مش فقط إنك تضحك، لأن اللي بيقود الفيلم في الأساس وبشكل أكبر هو الحكاية، اللي فيها كوميديا وحكاية وغير متوقعة في بدايتها. مش هتبقى عارف بداية الفيلم هتوصلك لفين، وماتتخيلش إنك هتقفل في المكان ده من الحكاية أو هذا الكم من العبث اللي بيحصل في الفيلم.”

مسؤول سابق في البنتاجون: المجر موقع مناسب للمحادثات بفضل علاقاتها الوثيقة مع واشنطن وموسكو

قال برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون، إنّ الضغوط المتزايدة على روسيا، سواء الاقتصادية أو العسكرية، ستقود في نهاية المطاف إلى إجبار الرئيس فلاديمير بوتين على الدخول في مفاوضات حقيقية لوقف الحرب في أوكرانيا.

جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حماس تسلّم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، إن حركة حماس أعلنت أنها ستسلم أحد جثامين المحتجزين الإسرائيليين الذين تم العثور عليهم أمس، مشيرًا إلى أن عملية التسليم ستتم عند الساعة الثامنة مساء اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

عماد الدين حسين: ترامب مهتم بالأزمة السودانية لإثبات نجاحه في إيقاف حروب كثيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الاهتمام الأمريكي بالأزمة السودانية يعود بالأساس إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثبات أنه تمكن من إيقاف حروب عديدة في أكثر من منطقة، سواء في غزة أو في أكثر من مكان.

121 عازفا مصريا.. عمرو أديب: أوركسترا افتتاح المتحف المصري الكبير بقيادة الموسيقار ناير ناجي

علق الإعلامي عمرو أديب،  على استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر .

متحدث وزارة الرياضة: رصدنا مخالفات جسيمة داخل الإسماعيلي.. وتشكيل لجنة تدير النادي خلال أيام| فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

أحمد موسى يستعرض مشاركة الجبالي وأبو العينين في الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي

استعرض الإعلامي أحمد موسى مشاركة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع  المناقشة العامة للمؤتمر" الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات "، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي: 

بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب

طلب الاعلامي احمد موسى بعودة الجماهير المصرية الى الملاعب موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة ويكرم الأبطال الرياضيين دائما.

أشرف عبد الباقي المركز الأوروبي التصعيد الأمريكي وزير العمل جيش الاحتلال عماد الدين حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

التصوير

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

تويوتا كورولا مستعملة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

إيمي سالم

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد