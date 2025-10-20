تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين هاني أبو ريدة وجهاز منتخب مصر

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً مع جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن للتنسيق لمعسكر شهر نوفمبر و بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب في حضور محمد الشربيني عضو المجلس و علاء نبيل المدير الفني للاتحاد و طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.





وتناول الاجتماع بين رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني الحديث عن الترتيبات الخاصة بالمنتخب الأول و التحضير لبطولة امم أفريقيا و كأس العالم 2026.









بيان اتحاد الكرة







أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تعيينات جديدة داخل المنتخبات الوطنية أو صرف مكافآت مالية خاصة للمنتخب الأول بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم.





وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن كافة القرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، سواء الفنية أو الإدارية أو المالية، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.ودعا اتحاد الكرة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالمنتخبات الوطنية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير صادرة عن الاتحاد بصورة رسمية، حفاظًا على المصداقية وتجنبًا لإثارة البلبلة بين الجماهير.







تصنيف منتخب مصر





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية حول العالم، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، التي امتدت من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري





شهد التصنيف الجديد تقدم منتخب مصر 3 مراكز، ليحتل المركز 32 عالميًا، والثالث على مستوى القارة الإفريقية، خلف كل من منتخب المغرب صاحب المركز 12 عالميًا، ومنتخب السنغال الذي جاء في المركز 18.





ويأتي هذا التقدم بعد الأداء القوي الذي قدمه "الفراعنة" خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فاز الفريق الوطني في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.





يأتي هذا التقدم في التصنيف، في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 19 يناير 2026، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق اللقب القاري الغائب منذ 2010.

