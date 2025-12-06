قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تقديرًا لمسيرته.. وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن تحمل اسم الشيخ الشحات أنور

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، وذلك بمسجد مصر الكبير، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وسط حضور رفيع من كبار العلماء والقيادات الدينية والتنفيذية من داخل مصر وخارجها.  

المشاركون في الافتتاح

وشهد الافتتاح حضور الدكتور خالد عبدالغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران - وزير العمل، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور نظير عياد - مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، وممثلي السفارات العربية والإسلامية، واالمحكمين والمتسابقين، وقيادات وزارة الأوقاف، إلى جانب أسرة القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور (رحمه الله).

تحت شعار «ور وكتاب مبين»

وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بالحضور الكريم في افتتاح المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، التي تشرفت وزارة الأوقاف برعايتها منذ عقود، مؤكداً أنها تنطلق هذا العام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار (نور وكتاب مبين).

أعلام دولة التلاوة

وبيّن أن النسخة الحالية تحمل اسم القارئ الكبير (الشيخ الشحات محمد أنور)، أحد أعلام دولة التلاوة، الذي صدح بصوته في مشارق الأرض ومغاربها، مشيرًا إلى شرف حضور نجله القارئ الشيخ محمود الشحات أنور لافتتاح هذه الدورة، وفاءً لوالده وتقديرًا لمسيرته.

أكثر من 70 دولة مشاركة

وأوضح الوزير أن النسخة الحالية من المسابقة قد استعدت لها على مدار عام كامل؛ إذ تجاوز عدد المشاركين أكثر من سبعين دولة، موجّهًا الشكر لكل الدول التي أوفدت أبناءها للمشاركة في أرض الكنانة مصر، ومؤكدًا أن هذا الحضور يعكس مكانة مصر وريادتها في خدمة كتاب الله.

كما رحّب ترحيبًا خاصًا بالمحكمين من الدول الشقيقة الذين تستضيفهم مصر، متمنيًا لهم إقامة طيبة، ومشيدًا كذلك بأعضاء لجان التحكيم من علماء مصر الذين يحملون ميراثًا راسخًا في فنون التلاوة والقراءات.

 برنامج دولة التلاوة

وأشار الوزير إلى أن انعقاد المسابقة يأتي متزامنًا مع النجاح الكبير الذي حققه برنامج دولة التلاوة، الذي لم يمض على انطلاقه سوى أسابيع قليلة، وقد وصل صداه إلى كل شرائح المجتمع داخل مصر وإلى مختلف دول العالم، بما يفوق كل توقعات النجاح.

وأكد أن البرنامج يمثل رافدًا لخدمة القرآن الكريم داخل مصر، فيما تمثل المسابقة العالمية منبرًا لخدمة حملته من شتى أنحاء العالم.

وتلا الوزير أبياتًا تعبّر عن شكر الله على نعمه:
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله
على نعم ما كنت قط لها أهلًا
متى أزددت تقصيرًا تزدني تفضّلًا
كأني بالتقصير أستوجب الفيلا

واختتم كلمته بالتعبير عن العزم على مواصلة العمل في خدمة القضايا الدينية التي يحتاج الناس إلى سماع خطابها الرحماني النبوي الأخلاقي، رافعًا أسمى آيات الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه المسابقة، متوجهًا بخالص التقدير لأبناء وزارة الأوقاف من قيادات وإداريين وأئمة وواعظات على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتنظيم، موجّهًا رسالة دعم وتحفيز لكل العاملين بالوزارة في ربوع الوطن بأن يمضوا في خدمة وطنهم محملين بالنور والبناء والعطاء وصناعة الحضارة، داعيًا الله أن يحفظ مصر عزيزة كريمة أبية.

وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم مسجد مصر الكبير الشحات محمد أنور المسابقة العالمية للقرآن الشيخ الشحات أنور الشحات أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

ترشيحاتنا

انشاء موقف

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

صحة الشرقية

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

بالصور

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

انشاء موقف
انشاء موقف
انشاء موقف

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد