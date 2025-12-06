تقديرًا لمسيرته.. وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن تحمل اسم الشيخ الشحات أنور

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، وذلك بمسجد مصر الكبير، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وسط حضور رفيع من كبار العلماء والقيادات الدينية والتنفيذية من داخل مصر وخارجها.

المشاركون في الافتتاح

وشهد الافتتاح حضور الدكتور خالد عبدالغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران - وزير العمل، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور نظير عياد - مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، وممثلي السفارات العربية والإسلامية، واالمحكمين والمتسابقين، وقيادات وزارة الأوقاف، إلى جانب أسرة القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور (رحمه الله).

تحت شعار «ور وكتاب مبين»

وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بالحضور الكريم في افتتاح المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، التي تشرفت وزارة الأوقاف برعايتها منذ عقود، مؤكداً أنها تنطلق هذا العام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار (نور وكتاب مبين).

أعلام دولة التلاوة

وبيّن أن النسخة الحالية تحمل اسم القارئ الكبير (الشيخ الشحات محمد أنور)، أحد أعلام دولة التلاوة، الذي صدح بصوته في مشارق الأرض ومغاربها، مشيرًا إلى شرف حضور نجله القارئ الشيخ محمود الشحات أنور لافتتاح هذه الدورة، وفاءً لوالده وتقديرًا لمسيرته.

أكثر من 70 دولة مشاركة

وأوضح الوزير أن النسخة الحالية من المسابقة قد استعدت لها على مدار عام كامل؛ إذ تجاوز عدد المشاركين أكثر من سبعين دولة، موجّهًا الشكر لكل الدول التي أوفدت أبناءها للمشاركة في أرض الكنانة مصر، ومؤكدًا أن هذا الحضور يعكس مكانة مصر وريادتها في خدمة كتاب الله.

كما رحّب ترحيبًا خاصًا بالمحكمين من الدول الشقيقة الذين تستضيفهم مصر، متمنيًا لهم إقامة طيبة، ومشيدًا كذلك بأعضاء لجان التحكيم من علماء مصر الذين يحملون ميراثًا راسخًا في فنون التلاوة والقراءات.

برنامج دولة التلاوة

وأشار الوزير إلى أن انعقاد المسابقة يأتي متزامنًا مع النجاح الكبير الذي حققه برنامج دولة التلاوة، الذي لم يمض على انطلاقه سوى أسابيع قليلة، وقد وصل صداه إلى كل شرائح المجتمع داخل مصر وإلى مختلف دول العالم، بما يفوق كل توقعات النجاح.

وأكد أن البرنامج يمثل رافدًا لخدمة القرآن الكريم داخل مصر، فيما تمثل المسابقة العالمية منبرًا لخدمة حملته من شتى أنحاء العالم.

وتلا الوزير أبياتًا تعبّر عن شكر الله على نعمه:

إلهي لك الحمد الذي أنت أهله

على نعم ما كنت قط لها أهلًا

متى أزددت تقصيرًا تزدني تفضّلًا

كأني بالتقصير أستوجب الفيلا

واختتم كلمته بالتعبير عن العزم على مواصلة العمل في خدمة القضايا الدينية التي يحتاج الناس إلى سماع خطابها الرحماني النبوي الأخلاقي، رافعًا أسمى آيات الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه المسابقة، متوجهًا بخالص التقدير لأبناء وزارة الأوقاف من قيادات وإداريين وأئمة وواعظات على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتنظيم، موجّهًا رسالة دعم وتحفيز لكل العاملين بالوزارة في ربوع الوطن بأن يمضوا في خدمة وطنهم محملين بالنور والبناء والعطاء وصناعة الحضارة، داعيًا الله أن يحفظ مصر عزيزة كريمة أبية.