قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث وزارة الرياضة: رصدنا مخالفات جسيمة داخل الإسماعيلي.. وتشكيل لجنة تدير النادي خلال أيام| فيديو

النادي الاسماعيلي
النادي الاسماعيلي
عبد الخالق صلاح

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الجميع يشعر بالحزن لما وصل له النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة لنادي الإسماعيلي».

وأردف قائلًا: «الدولة تحاول التحرك لصالح جماهير النادي الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية والوزارة تتلقى استغاثات يومية للتدخل من أجل إنقادذ نادي الإسماعيلي».

وأشار الشاذلي إلى أن ملف نادي الإسماعيلي تم إرساله بالكامل للنيابة العامة حتى تفصل النيابة في القضية والأوراق المتعلقة خاصة فيما يتعلق بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة والمخالفات المالية.

وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن هناك مخالفات مالية واضحة وجسيمة بنادي الإسماعيلي، مضيفًا أن «اللجنة رصدت العديد من المخالفات المالية، التي لا تحتمل إرسالها للنادي لبحث هذه المخالفات، وهناك تراكم من المخالفات في النادي».

وذكر الشاذلي أن المخالفات تخص بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية بتوقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق بدون الحصول على موافقة من المجلس، حسب قوله.

وأكد متحدث وزارة الرياضة أن المخالفات استوجبت إيقاف فوري لرئيس الإسماعيلي ومجلسه وتحويلهم للنيابة العامة.

وتابع قائلًا: «تم إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة وهي النيابة العامة وهذا الموضوع ميزعلش حد».

وحول موقف مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي، ومن يتولى إدارة النادي، قال الشاذلي: «مجلس إدارة الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة».

وأضاف الشاذلي أن اللجنة التي ستتولى الإشراف وإدارة الإسماعيلي ستتعين خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن هناك مشاورات ستُعقد بين وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية من أجل التوصل إلى أسماء تشكل هذه اللجنة لتكون بمثابة لجنة إنقاذ للنادي.

وحول حديث رئيس النادي الإسماعيلي عن أن وزارة الرياضة لم تقم بدعم النادي ماليًا، ردّ متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «نحن لا ندعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم».

صدى البلد محمد الشاذلي الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد