خلاف حاد على الهواء بين رئيس الاسماعيلي المستبعد ومتحدث الشباب والرياضة

دخل المهندس نصر ابو الحسن رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي المستبعد والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضو محمد الشاذلي في خلاف حاد على الهواء بسبب الفساد الاداري في النادي الإسماعيلي.

بدأ الخلاف برفض نصر ابو الحسن رئيس المجلس الاداره المستبعد لنادي الاسماعيلي وصف ما يحدث في نادي الاسماعيلي بالفساد مؤكدا انه كان بصحبة وزير الشباب والرياضه منذ 10 ايام ولم يخبره باي شيء عن الفساد الذي تم الاعلان عنه.

واكد نصر ابو الحسن انه حتى اللحظة لم يصل إليه تقرير بالفساد المتحدث عنه في وسائل الإعلام حتى يرد عليه، مستنكرا ذلك وطالب باخباره بالفساد الذي حدث في النادي قبل ان يتم ارسال الملف إلى النيابة العامة.

وسخر نصر من التحدث عن الفساد في سعر بيع لاعبي النادي الاسماعيلي، قائلا: هو بيع اللعيبة بسعر معين فساد هو سعر اللعيب بيتحدد في فترينا مثلا.

من جانبه قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضة، إن هناك حالة من الضجر بسبب ما يحدث في نادي الإسماعيلي سواء في الشق الإداري أو الشق الفني أو ما يحدث في ملفات التعاقدات أو كل ما يخص نادي الإسماعيلي.

وأضاف الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان الوزارة تتلقى يوميا استغاثات من المواطنين من جماهير نادي الإسماعيلي لإنقاذ النادي مما وصل اليه من تدهور، لافتا إلى أن جماهير الأهلي والزمالك، أيضا، أرسلت استغاثات أيضا لإنقاذ النادي الإسماعيلي.

وتابع متحدث وزاره الشباب والرياضة، ان ملف النادي الإسماعيلي تم ارساله بالكامل الى النيابة العامة، لافتا إلى ان هناك ملف فساد بخصوص بيع اللاعبين في الإسماعيلي وتم ارساله أيضا للنيابة العامة، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.