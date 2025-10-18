100 ألف جنيه.. مبادرة دعم من لافيينا للنادي الإسماعيلي

أعلن محمود الأسيوطي، رئيس مجلس إدارة نادي لافيينا إف سي، عن مبادرة مالية لدعم النادي الإسماعيلي في أزمته الراهنة، بتبرع قدره 100 ألف جنيه.

وأوضح أن المبلغ سيتم تحويله فور إعلان إدارة الإسماعيلي عن فتح الحساب البنكي المخصص لقضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية السليمة.





وأكد الأسيوطي أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لتاريخ النادي الإسماعيلي العريق، باعتباره أحد أبرز الأندية في مصر والعالم العربي، وصاحب جماهيرية واسعة وإسهامات كبيرة في الكرة المصرية.

التضامن الرياضي ودور لافيينا

شدد رئيس نادي لافيينا على أن المبادرة تنبع من روح التعاون بين الأندية، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على الكيانات التاريخية التي تمثل جزءًا من التراث الرياضي. كما أشار إلى أن لافيينا يعتبر هذا الدعم واجبًا معنويًا قبل أن يكون مساهمة مادية، تقديرًا لمكانة الإسماعيلي في قلوب محبيه.

تحرك رسمي من الإسماعيلي

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقها أعضاء الجمعية العمومية تحت مسمى لجنة إدارة الأزمات، والتي تهدف إلى مساندة النادي لعبور المرحلة الصعبة التي يمر بها فريق الكرة.





وأكد المجلس أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والجهات المختصة لفتح حساب مخصص لسداد الغرامات المفروضة على النادي من جانب الاتحاد الدولي، في خطوة تستهدف إنهاء أزمة القيد التي تهدد الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

فتح باب التبرعات وإنهاء أزمة القيد

وأوضح مجلس الإدارة أن الحساب بات جاهزًا لتلقي الدعم من الهيئات والأفراد، في إطار خطة شاملة تهدف لسداد الالتزامات المالية وتهيئة الظروف المناسبة للفريق الأول. كما ثمّن المجلس أي مبادرة تهدف لحماية اسم النادي وتاريخه، مؤكدًا أن التكاتف الجماهيري والمؤسسي هو السبيل لعبور الأزمة الحالية



