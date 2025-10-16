سياسة الدمج.. محسن صالح يقترح حلًا لإنهاء أزمات الإسماعيلي

كشف محسن صالح نائب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، عن اقتراح لفريق الإسماعيلي من أجل حل مشاكله المالية.

وقال محسن صالح:" أن الإسماعيلي لابد أن يفكر في دمج الفريق بأحد أندية الشركات، هذا الأمر سيحل مشكلة كبيرة خاصة في الجانب المالي للفريق".

وواصل:" مع حل هذه المشكلة ستقوم باستقطاب 30 لاعب على أعلى مستوى والإستفادة منهم لكي يعود الفريق للطريق الصحيح من جديد".

وأردف:" جمهور الإسماعيلي لا يستحق ما يحدث له، ويستحقون فريق يعود لطريق البطولات من جديد حتى تعود متعة فريق الإسماعيلي مرة أخرى، وسياسة الدمج ستكون مفيدة للإسماعيلي والفريق الآخر جماهيريًا وماديًا".