وزير الشباب والرياضة يكلف اللجنة الطبية العليا برعاية لاعب الإسماعيلي السابق

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع الحالة الصحية للكابتن حمام إبراهيم، لاعب النادي الإسماعيلي السابق والرئيس الحالي لقطاع الناشئين بنادي الألومنيوم، إثر تعرضه لحادث.

ووجه الوزير، اللجنة الطبية العليا بالوزارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ورصد أي معوقات قد تواجه علاجه والعمل على تذليلها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أبناء الرياضة المصرية يمثلون ثروة وطنية تستوجب الدعم في مختلف الظروف، مشيراً إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لحالات اللاعبين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم.