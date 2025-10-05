قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هشام حنفي يحذّر: الزمالك مُهدّد بمصير نادي الإسماعيلي لهذا السبب

هشام حنفي
هشام حنفي
منار نور

حذّر هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، من أن نادي الزمالك قد يواجه مصير نادي الإسماعيلي، إذا استمر غياب الدعم المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال حنفي، خلال ظهوره في برنامج استاد المحور، إن كرة القدم الحديثة تعتمد بشكل كبير على الإمكانيات المالية، مؤكدًا أن غياب الموارد يضع الأندية في أزمات حقيقية، كما هو الحال مع نادي الإسماعيلي الذي يُعاني من تراجع حاد ويتذيل جدول ترتيب الدوري.

وأضاف: "كرة القدم الآن أصبحت تعتمد على الفلوس، لو معاك تقدر تدعم وتنافس، ولو مفيش، هتكون زي الإسماعيلي".

وانتقد هشام حنفي غياب رجال الأعمال عن دعم نادي الزمالك، متسائلًا عن دور أعضاء مجلس الإدارة: "أين رجال الأعمال من دعم الزمالك ماليًا؟ أنت مش داخل مجلس إدارة عشان صور ونقاط، وظيفتك الحقيقية هي خلق موارد دخل للنادي".


 


 

الزمالك الاسماعيلي هشام حنفي

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

