هشام حنفي يحذّر: الزمالك مُهدّد بمصير نادي الإسماعيلي لهذا السبب

حذّر هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، من أن نادي الزمالك قد يواجه مصير نادي الإسماعيلي، إذا استمر غياب الدعم المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال حنفي، خلال ظهوره في برنامج استاد المحور، إن كرة القدم الحديثة تعتمد بشكل كبير على الإمكانيات المالية، مؤكدًا أن غياب الموارد يضع الأندية في أزمات حقيقية، كما هو الحال مع نادي الإسماعيلي الذي يُعاني من تراجع حاد ويتذيل جدول ترتيب الدوري.

وأضاف: "كرة القدم الآن أصبحت تعتمد على الفلوس، لو معاك تقدر تدعم وتنافس، ولو مفيش، هتكون زي الإسماعيلي".

وانتقد هشام حنفي غياب رجال الأعمال عن دعم نادي الزمالك، متسائلًا عن دور أعضاء مجلس الإدارة: "أين رجال الأعمال من دعم الزمالك ماليًا؟ أنت مش داخل مجلس إدارة عشان صور ونقاط، وظيفتك الحقيقية هي خلق موارد دخل للنادي".







