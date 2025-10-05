مراد مكرم : لما تحب تقارن مراتك بالنجمات اديها ميزانية الستات دي

وجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ متابعيه بشأن زوجاتهم.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"لما تحب تقارن مراتك ام عيالك بنجمات المجتمع و الفنانات ،ابقي اديها ميزانية الستات دي و الوقت اللي يسمحلها تاخد بالها من نفسها زيهم، عيب".

وكان قد وجه الفنان مراد مكرم انتقادات لاذعة لأداء فريق الزمالك، عقب تعادله مع غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من أخطاء متكررة يجب معالجتها بشكل عاجل.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “كام ماتش نتقدم وبعدين نتغلب أو نتعادل… فيه حاجة غلط… ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة… فين محللين الأداء، فين اللي بيفهموا كورة… جون إدوارد، كنت فرحان بيك جدًا وبتجربتك وبشطارتك، إنما العند ممكن يهدم كل اللي إنت بتحاول تبنيه".