دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بفوز على شبيبة القبائل الجزائري فيما هزم الجيش الملكي خارج ملعبه أمام سيمبا التنزاني.

ويغيب عن تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي كل من محمد الشناوي حارس المرمى، وأحمد عبدالقادر، ومحمد شكري، وحسين الشحات، ومحمد عبدالله، ومصطفى العش، لإصابات مختلفة.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وكوكا

وفي خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، وتريزيجيه

في خط الهجوم: زيزو، محمد شريف، وأشرف بن شرقي