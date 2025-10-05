غير جاهز بدنيًا..رضا عبد العال: حسام عبد المجيد سبب خسائر الزمالك

فتح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، النار على حسام عبدالمجيد، مدافع نادي الزمالك، بعد أدائه المتواضع خلال مواجهة الفريق أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات مصوّرة عبر قناته على "يوتيوب"، إن حسام عبدالمجيد يتحمّل مسئولية خسائر الزمالك في المباريات الأخيرة، متسائلًا عن سبب الإصرار على إشراكه رغم عدم جاهزيته البدنية.

وأضاف: "حسام عبدالمجيد لازم يقعد، هو اللي مخسرك كل الماتشات، ومش قادر يجري، بتلعبه ليه؟ بتجهزوه علشان لما يمشي يبقى واقف على رجله؟ لكن لو قعد، محدش هيعبره".

وانتقد عبدالعال ما وصفه بـ"تلميع" اللاعب، قائلاً: "عمالين تنجموا فيه زي ما عملتوا السنة اللي فاتت مع الراجل اللي ضحك على جماهير الزمالك، وقعدتوا تلعبوه وبعدين قالكم: أمكم في العش ولا طارت".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يضم عبدالمجيد للمنتخب في إطار مخطط لانتقاله إلى الأهلي، قائلًا: "بيضمه علشان يوديه الأهلي، لما عرف إن الأهلي بيكلمه".