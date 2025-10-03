رضا عبد العال يهاجم مجلس الزمالك: لا يهتمون بمصلحة النادي

وجه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب تراجع مستوى فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وقال عبدالعال خلال ظهوره عبر قناة «تن»: «مجلس إدارة الزمالك أقال المدير التنفيذي السابق، والراجل ده كان جاب أقوى فريق في أفريقيا وهو بيراميدز، ونجح في الحصول معاه على بطولة كأس مصر».

وأضاف: «إدارة الزمالك لا تهتم بمصلحة النادي ولا تسعى لإسعاد جماهيره، ولو كانوا حريصين فعلًا على الفريق، كانوا أقالوا فيريرا بعد الخسارة من الأهلي ووادي دجلة والتعادل مع المقاولون العرب والجونة».

وتابع: «جماهير الزمالك كان كل همها الفوز على الأهلي في مباراة القمة، لكن الإدارة شغلتهم بقضية أرض النادي في 6 أكتوبر بدلًا من التركيز على الكرة».