رياضة

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

قال محمود فؤاد، الناقد الرياضي، إن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك علّق على خسارة الفريق أمام الأهلي في القمة 131، مؤكدًا أن الهزيمة جاءت في توقيت مناسب، لأنها ستجعل اللاعبين يتوقفون مؤقتًا عن المطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأوضح فؤاد، خلال ظهوره ببرنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد"، أن هذا التصريح يعكس حجم الضغوط التي يعيشها مجلس الزمالك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي ألقت بظلالها على استقرار الفارس الأبيض.

وأضاف أن هشام نصر، عضو مجلس الإدارة، منح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 25 مليون جنيه، سيتم استرداده بمجرد تحسن الأوضاع المالية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتوفير سيولة مؤقتة تساعد في تهدئة الأجواء داخل الفريق.

كما أشار إلى أن بعض اللاعبين حصلوا بالفعل على جزء من مستحقاتهم المتأخرة، ما ساهم في تقليل حالة التذمر داخل صفوف الزمالك، بشكل مؤقت.

الاهلي الزمالك دورى نايل اخبار الاهلي اخبار الرياضة

المزيد

