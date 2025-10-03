قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال متوسط يضرب أصفهان الإيرانية دون وقوع خسائر
بلينكن: خطة ترامب بشأن غزة مستوحاة من مقترحات سابقة لإدارة بايدن
جدار جوي ضد المسيرات.. خطة أوروبية لحماية سماء القارة
انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج.. وحركة القطارات تعود لطبيعتها
عباس شراقي: غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب جريمة مائية
سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب قبل إعلان موعد الترشح
مصـرع فتاة وإصابة والدتها وجدتها في إنهيار عقار قديم بالإسكندرية
إحداهما تقل 100 صحفي.. انطلاق موجة جديدة من سفن أسطول الصمود لكسر حصار غزة
معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري
بوتين يلوّح بضرب محطات أوكرانيا النووية ويحذر الغرب من "اللعب بالنار"
بوتين يحذر واشنطن: تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" يقود إلى تصعيد خطير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات يوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

وتم الاستقرار على تعيين الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة، بينما تم اختيار أمين عمر لقيادة المواجهة التي تجمع بين الأهلي وفريق كهرباء الإسماعيلية.
 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة

يقود الحكم محمد معروف هذه المواجهة المرتقبة بين الزمالك متصدر الترتيب وغزل المحلة الباحث عن تحسين نتائجه. ويعاونه على الخطوط كل من عدي عيد وأحمد زيدان كمساعدين أول وثانٍ، فيما تم تكليف هيثم عثمان بمهمة الحكم الرابع لتأمين سير اللقاء من الناحية التنظيمية. أما غرفة تقنية الفيديو “VAR” فسيتولاها الحكم عبد العزيز السيد حكمًا رئيسيًا للفيديو، على أن يساعده أحمد حامد فهيم.


 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وفي اللقاء الآخر الذي يجمع بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، أسندت اللجنة مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي أمين عمر، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في اللقاءات الجماهيرية. ويساعده على الخط كل من سمير جمال ومحمود دين، بينما تم تعيين محمود منصور حكمًا رابعًا. وفي غرفة الفيديو، يتواجد محمود دسوقي حكمًا للفيديو الأساسي، بمساعدة يوسف البساطي.

استعدادات مكثفة لضمان العدالة التحكيمية
 

وتأتي هذه التعيينات في ظل حرص لجنة الحكام على اختيار عناصر ذات كفاءة عالية لإدارة المباريات الحساسة، خاصة أن المواجهتين تشكلان أهمية كبرى في سباق المنافسة على قمة الدوري. وتطمح الجماهير إلى أن تظهر اللقاءات بمستوى تحكيمي مميز يضمن العدالة ويجنب إثارة الجدل


 

الاهلي الزمالك دورى نايل اخبار الرياضة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل.. الكيف وخرج ولم يعد يظلان حاضرين وسط الجمهور

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

