معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات يوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

وتم الاستقرار على تعيين الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة، بينما تم اختيار أمين عمر لقيادة المواجهة التي تجمع بين الأهلي وفريق كهرباء الإسماعيلية.



طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة

يقود الحكم محمد معروف هذه المواجهة المرتقبة بين الزمالك متصدر الترتيب وغزل المحلة الباحث عن تحسين نتائجه. ويعاونه على الخطوط كل من عدي عيد وأحمد زيدان كمساعدين أول وثانٍ، فيما تم تكليف هيثم عثمان بمهمة الحكم الرابع لتأمين سير اللقاء من الناحية التنظيمية. أما غرفة تقنية الفيديو “VAR” فسيتولاها الحكم عبد العزيز السيد حكمًا رئيسيًا للفيديو، على أن يساعده أحمد حامد فهيم.





طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وفي اللقاء الآخر الذي يجمع بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، أسندت اللجنة مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي أمين عمر، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في اللقاءات الجماهيرية. ويساعده على الخط كل من سمير جمال ومحمود دين، بينما تم تعيين محمود منصور حكمًا رابعًا. وفي غرفة الفيديو، يتواجد محمود دسوقي حكمًا للفيديو الأساسي، بمساعدة يوسف البساطي.

استعدادات مكثفة لضمان العدالة التحكيمية



وتأتي هذه التعيينات في ظل حرص لجنة الحكام على اختيار عناصر ذات كفاءة عالية لإدارة المباريات الحساسة، خاصة أن المواجهتين تشكلان أهمية كبرى في سباق المنافسة على قمة الدوري. وتطمح الجماهير إلى أن تظهر اللقاءات بمستوى تحكيمي مميز يضمن العدالة ويجنب إثارة الجدل



