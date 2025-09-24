والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

اعتذر رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، لجماهير النادي الأهلي بعد تصريحاته السابقة التي شكك فيها في صحة هدف ياسر إبراهيم أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز.

وقال عبدالعال في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»: «الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف كلمني وأقنعني إن هدف الأهلي الثالث صحيح بنسبة 100%، لأن الكرة كانت سابقة ياسر إبراهيم».

وأضاف: «أنا بعتذر لجماهير الأهلي ولكل اللي شافوا الفيديو السابق، لكن والله مش غلطتي، اللقطة ما اتعرضتش غير مرة واحدة، عشان كده قولت إنها مش واضحة، وبأكد إن الهدف صحيح».