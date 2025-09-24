إبراهيم سعيد يهاجم ياسر إبراهيم: هو لو خد الجائزة هيروح ريال مدريد

انتقد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، تصرفات مدافع الأهلي ياسر إبراهيم بعد مباراة الحرس في الدوري الممتاز، موجهًا رسالة خاصة إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي.



وقال إبراهيم سعيد خلال ظهوره عبر قناة «النهار»: «تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول، وكأن كل لاعب في الأهلي أصبح يفكر في نفسه فقط، يعني هو لو خد جائزة رجل المباراة هيروح ريال مدريد مثلاً؟!».



وأضاف:«إيه لازمة إثارة البلبلة والمشاكل؟ حتى لو الجمهور شايفك الأفضل، المفروض تحافظ على هدوءك وتدعم زميلك اللي حصل على الجائزة».



وتابع:«واضح إن في مشكلة داخل غرفة ملابس الأهلي، كل لاعب شايف نفسه النجم الأوحد، وهنا ييجي دور كابتن وليد صلاح الدين إنه يتدخل ويشد على اللعيبة، لازم يشوفوا العين الحمراء».



واختتم سعيد تصريحاته:«اللي مش عاجبه يمشي، الفريق محتاج انضباط أكتر، وأكيد اللي حصل زعل مروان عطية وزمايله».