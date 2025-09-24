علاء إبراهيم: اعتراض ياسر إبراهيم مؤشر خطير على توتر لاعبي الأهلي

نتقد علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة عقب مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم، في تصريحات لسهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: "التعاقدات والمبالغ المالية الكبيرة لها صدى داخل غرفة ملابس الأهلي وتؤثر على أداء اللاعبين".

وأضاف: "ما حدث من ياسر إبراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة يُعد كارثة".

وتابع: "كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على الجائزة حتى لو كان يستحق الحصول عليها".

وأردف: "ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة قوية للغاية، لكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل على وجود أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي".