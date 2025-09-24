«قل من نفسه».. علاء إبراهيم ينتقد أداء الأهلي ويصف اعتراض ياسر إبراهيم بـ «المُحرج»

تحدّث علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، عن فوز الفريق على حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة "أون": "مباراة القمة لا تخضع لأي حسابات، والأهلي والزمالك ليسا في أفضل حالاتهما، وفوز الأهلي أمام حرس الحدود غير مطمئن."

وأضاف: "بيزيرا وشيكوبانزا يمتلكان جودة مختلفة عن لاعبي الزمالك، وتفكير الأهلي دائمًا مختلف، ولاعبو الفريق يحتاجون إلى المزيد من الهدوء والانسجام."

وواصل: "تصرف ياسر إبراهيم تجاه جائزة رجل المباراة كان كارثة، ويعني أن هناك أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي."

وأردف: "ياسر إبراهيم قلّل من نفسه بعد تصرفه واعتراضه على الجائزة عقب المباراة."