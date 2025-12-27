حزن وحسرة.. لحظة خروج مدرب جنوب إفريقيا من الاستاد بعد الهزيمة من مصر|فيديو

شهد استاد “أدرار” بمدينة أغادير لحظة مؤثرة، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

وعقب صافرة النهاية، بدا مدرب منتخب جنوب إفريقيا في حالة من الحزن العميق والحسرة، وهو يغادر أرض الملعب بخطوات ثقيلة وعينين تعكس خيبة الأمل



انهيار معنوي بعد المباراة

جاءت الهزيمة بهدف نظيف لصالح منتخب مصر، في مباراة شهدت سيطرة نسبية للفراعنة على معظم فترات اللقاء، في حين حاول منتخب جنوب إفريقيا العودة في أكثر من مناسبة دون جدوى. وكان واضحًا أن المدرب الجنوب إفريقي حاول قيادة فريقه لتعديل النتيجة، لكن الضغوط والتحديات الفنية أثرت على الأداء، لتسجل الهزيمة في النهاية.

دعم اللاعبين وتعبير الجماهير

على الرغم من الخسارة، حرص لاعبو جنوب إفريقيا على مصافحة المدرب قبل مغادرته، معبرين عن دعمهم له وتقديرهم لجهوده طوال البطولة. كما التقطت عدسات الكاميرات تفاعلات الجماهير، التي عبّرت عن احترامها للمدرب، ولو أن التعابير كانت مليئة بالحزن على نتيجة المباراة.



