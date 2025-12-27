استئناف الراقصة ليندا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. اليوم

تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية، جلسة استئناف الراقصة ليندا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.



كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها على الراقصة ليندا في اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة الراقصة المعروفة إعلاميًا بلقب "ليندا" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية في المجتمع.



