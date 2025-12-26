غدا.. محاكمة إرهابي بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية

تنظر غداً السبت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، محاكمة المتهم للمحاكمة بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .

نيابة أمن الدولة العليا



وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي ، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة ، وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بغرض إسقاط النظام القائم بالبلاد ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات