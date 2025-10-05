قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا عن مصير فيريرا مع الزمالك.. تفاصيل

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن رحيل المدرب يانيك فيريرا عن نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"هل تؤيد رحيل فيريرا عن الزمالك في الوقت الحالي؟".

وفي تطور مفاجئ بعد تعادل الفريق مع نادي عزل المحلة، كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن اتجاه قوي داخل مجلس الإدارة لفسخ التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الناقد الرياضي إسلام محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي تمثل العقبة الأبرز أمام اتخاذ قرار رحيل المدرب، حيث تسعى الإدارة حاليًا لتدبير قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده.

وأشار محمد إلى أن الأزمة داخل الزمالك لا تقتصر على الجهاز الفني، بل تمتد إلى تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل التواصل مع عدد من المدربين المصريين لبحث إمكانية تولي القيادة الفنية للفريق، حال التوصل لاتفاق رسمي مع فيريرا بشأن فسخ التعاقد.

تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط جماهيرية متزايدة تطالب بإجراء تغييرات عاجلة داخل الفريق، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في المسابقات المحلية.

