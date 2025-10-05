إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا عن مصير فيريرا مع الزمالك.. تفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن رحيل المدرب يانيك فيريرا عن نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"هل تؤيد رحيل فيريرا عن الزمالك في الوقت الحالي؟".

وفي تطور مفاجئ بعد تعادل الفريق مع نادي عزل المحلة، كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن اتجاه قوي داخل مجلس الإدارة لفسخ التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الناقد الرياضي إسلام محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي تمثل العقبة الأبرز أمام اتخاذ قرار رحيل المدرب، حيث تسعى الإدارة حاليًا لتدبير قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده.

وأشار محمد إلى أن الأزمة داخل الزمالك لا تقتصر على الجهاز الفني، بل تمتد إلى تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل التواصل مع عدد من المدربين المصريين لبحث إمكانية تولي القيادة الفنية للفريق، حال التوصل لاتفاق رسمي مع فيريرا بشأن فسخ التعاقد.

تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط جماهيرية متزايدة تطالب بإجراء تغييرات عاجلة داخل الفريق، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في المسابقات المحلية.