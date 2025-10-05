أسامة حسن يعلق على تعادل الزمالك: أنا هتجنن

هاجم اللاعب أسامة حسن نجم الزمالك السابق أداء لاعبي القلعة البيضاء خلال موسم الدوري.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"انا هتجنن ماتش الاهلي صبحي ولا كوره خطر راحت عليه وضيعنا انفرادين وكوره في العرضه وماتش المحله ناقص نص الفريق وبردو ٥ اهداف ضاعوا ولا فرصه علي صبحي غير كوره الهدف فريق المليار دخل في ١١ جون في ٩ ماتشات وانت دخل فيك ٧ في ١٠ ماتشات ياجماعه والله العظيم اناهتجنن وكل ده وانا لسه في المنافسه العيب في مين قوللي بجد".

وكان قد علّق أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، على عدم انضمام أحمد الشناوي لقائمة المنتخب الوطني المصري الأول في المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب أسامة عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أحسن حارس مرمى في مصر برا المنتخب".

وكان تامر عبد الحميد قد صرّح خلال برنامج "ستاد المحور" بأن أحمد الشناوي يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول، مشيدًا بالأداء الكبير الذي قدمه مؤخرًا مع فريق بيراميدز.

وأضاف عبد الحميد: "حسام حسن يحافظ دائمًا على قوام المنتخب الوطني، ولا يحب تغيير اختياراته في المعسكرات المتتالية".