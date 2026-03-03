قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
تحقيقات وملفات

100 يوم تفصلنا عن المونديال .. هل تتحمل الجماهير ارتفاع الأسعار والتحديات الأمنية في أمريكا بعد الحرب الايرانية ؟

كأس العالم
كأس العالم

بين أجواء الحماس الجماهيري وأسعار التذاكر التي تقفز إلى مستويات قياسية تواجه بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحديا غير مسبوق إذ تتقاطع كرة القدم مع السياسة والأمن العالمي في لحظة دقيقة للجماهير والمشجعين حول العالم.

مع بقاء مئة يوم فقط على انطلاق الحدث الأبرز يجد عشاق الساحرة المستديرة أنفسهم أمام سؤال صعب هل ستتمكن البطولة من الحفاظ على جاذبيتها وسط التوترات السياسية والأزمات الأمنية أم أن هذه النسخة ستصبح مرهونة للصفوة القادرة على تحمل التكاليف ومواجهة التعقيدات الخاصة بالبطولة .

في ظل هذه الأجواء تبرز المخاوف الأمنية جراء الهجوم الامريكي والاسرائيلي على ايران الدولة التي كان من المقرر أن تخوض مبارياتها في الولايات المتحدة ما يضع الفيفا والجماهير أمام تحد مزدوج بين السياسة وكرة القدم.

ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على التذاكر يبدو أن نسخة 2026 قد تتحول إلى اختبار حقيقي للجماهير العادية بينما تسعى الدول المضيفة لضمان استقرار البطولة وتقديم تجربة آمنة وممتعة للزوار من جميع أنحاء العالم

ارتفاع أسعار التذاكر 

على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق إلا أن الإقبال عليها وصل إلى مستويات قياسية حيث بيعت ملايين التذاكر منذ بدء المرحلة الأولى والثانية من البيع وكان الطلب يفوق المعروض بأكثر من ثلاثين مرة.

ومع ذلك يشعر كثير من المشجعين بالغضب والاستياء بسبب الأسعار الباهظة التي تجعل حضور البطولة حلمًا بعيد المنال للعديد من الجماهير العادية

التحديات الأمنية والسياسية تواجه الفيفا

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوترات السياسية والاجتماعية المحيطة بالدول المضيفة ليست جديدة على كأس العالم إذ سبق وأن واجهت البطولة تحديات مشابهة لكن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا فقد شهدت منطقة وادي الحجارة في المكسيك اندلاع أعمال عنف بعد مقتل زعيم عصابة ما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة الجماهير خاصة أن ايران ستكون ضمن المنتخبات المشاركة في الولايات المتحدة

وفي هذا السياق قالت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك إنه لا توجد مخاطر تتعلق بالمشجعين القادمين للبلاد بينما أكد أدريان نونيز كورتي رئيس رابطة المشجعين الإسبان أن هذه الأحداث لم تؤثر على رغبة الجماهير في شراء التذاكر لكن الجميع يأخذ إجراءات الحصول على التأشيرات بجدية لتجنب أي مشاكل

أبعاد ضخمة مع انتشار المدن المضيفة

تمتد البطولة على 16 مدينة في ثلاث دول مما يزيد التحديات اللوجستية والتكاليف على الجماهير الراغبة في متابعة فرقها فالتنقل بين المدن والملاعب المختلفة يمثل عبئًا كبيرًا خاصة مع أسعار التذاكر المرتفعة وسوق إعادة البيع الذي يرفع الأسعار أكثر الأمر الذي يضاعف من صعوبة الوصول إلى المباريات

وأشار كورتي إلى أن التكاليف المرتفعة للبطولة تؤثر على عدد المباريات التي يمكن للجماهير حضورها مشيرًا إلى أن بعض المشجعين الإسبان يخططون لحضور مباريات محددة فقط لتجنب الأعباء المالية الكبيرة

الآثار الاقتصادية والفنية للبطولة

يبقى تأثير البطولة المالي هائلًا حيث يتوقع الفيفا تحقيق أرباح قياسية تعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم فيما يواجه المشجعون العاديون صعوبة كبيرة في حضور المباريات بسبب الأسعار المرتفعة ما يجعل نسخة 2026 نسخة للنخبة في نظر البعض

وعلى الصعيد الرياضي يمثل غياب ايران أو أي اضطراب مرتبط بمشاركتها في البطولة تهديدًا لتوازن المجموعات ومستوى المنافسة إذ أن التغييرات المفاجئة في المنتخبات المشاركة قد تؤثر على الجدول والمستوى الفني للبطولة

الدول العربية تعلق نشاطها الكروي

تأثر النشاط الكروي في عدد من الدول العربية جراء الأزمة الامنية والسياسية حيث أعلنت لبنان والكويت وقطر والبحرين تعليق نشاطها الكروي مؤقتًا في خطوة تعكس القلق من تصاعد التوتر وتأثيراته المحتملة على المباريات والبطولات المحلية كما شملت التداعيات تأجيل مباريات بطولات دوري أبطال آسيا والنخبة ودوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي ما بين 2 و4 مارس الجاري

تأثير الأزمة على البطولات العالمية

امتدت التداعيات إلى البطولات الدولية الكبرى المقررة في قطر أواخر مارس على رأسها كأس فيناليسيما التي تجمع الأرجنتين بطلة امريكا الجنوبية واسبانيا بطلة أوروبا مما يوضح مدى تأثير الأزمة الإيرانية على كرة القدم العالمية

كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الهجوم الامريكي والاسرائيلي ايران

