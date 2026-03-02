سنقيم الوضع.. الاتحاد الإيراني يعلق على مشاركته في كأس العالم بأمريكا

قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على بلاده لا تبشر بالخير فيما يتعلق بكأس العالم هذا العام في أمريكا الشمالية، وإن كبار المسؤولين الحكوميين سيقيمون الوضع قبل اتخاذ قرار.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران صباح السبت الماضي، مما أسفر عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الوقت الذي من المقرر أن تشارك فيه إيران بكأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ورغم عدم وجود ما يشير إلى أن إيران قد تنسحب من البطولة، إلا أن تاج قال في حلقة نقاشية على قناة (أية.آر.أي.بي) الإيرانية إن الهجمات ستكون لها تأثير.

وأضاف: "لا يمكن الجزم بذلك، لكن بالتأكيد سيكون هناك رد، وسيتم دراسة ذلك بالتأكيد من قبل كبار المسؤولين الرياضيين في البلاد وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما سيحدث".

وأضاف: "لكن ما يمكننا قوله الآن هو أنه بسبب هذا الهجوم، فإننا بعيدون كل البعد عن توقعاتنا بأن ننظر إلى كأس العالم بأمل".

وحجزت إيران مقعدها في النهائيات للمرة الرابعة على التوالي العام الماضي بتصدرها المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وستشارك في البطولة ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وستقام مبارياتها في لوس أنجلوس وسياتل.