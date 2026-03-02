تعديلات جديدة على القانون.. ماذا ينتظر اللاعبين في كأس العالم 2026؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حزمة من التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، سيتم تطبيقها خلال بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير إيقاع المباريات وتعزيز العدالة وتقليل إهدار الوقت داخل الملعب.

جدير بالذكر أن منافسات كأس العالم 2026 تقام بين 11 يونيو و19 يوليو من العام الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تعديلات قوانين كرة القدم

تضمنت التعديلات الجديدة، إلزام اللاعبين الذين يتم استبدالهم بمغادرة أرض الملعب خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ من لحظة إعلان التبديل، سواء عبر لوحة الحكم الرابع أو الإشارة المباشرة من الحكم.

وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة، سيضطر البديل إلى الانتظار قبل الدخول، ما يحد من محاولات تعطيل اللعب بشكل متعمد.

كما شملت التغييرات إجراءات صارمة للحد من إضاعة الوقت، حيث أصبح حراس المرمى مطالبين بإعادة الكرة إلى اللعب خلال فترة زمنية محددة، وإلا سيُمنح الفريق المنافس ركلة ركنية كعقوبة، وهو إجراء يهدف إلى تسريع نسق المباراة وزيادة فعاليتها.

ومن بين أبرز المستجدات أيضًا، توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إذ بات بإمكانها التدخل في حالات إضافية مثل الأخطاء الناتجة عن تشخيص الهوية بشكل خاطئ، أو البطاقات الصفراء الثانية التي قد تؤدي إلى طرد غير مستحق، وكذلك القرارات المتعلقة بالركلات الركنية التي تُمنح بشكل خاطئ.

ما سبب التعديلات الجديدة؟

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتقليل الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات، خصوصًا مع التوسع المرتقب في البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ما يزيد من عدد المباريات ويجعل إدارة الوقت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفي إطار الاهتمام بسلامة اللاعبين، تم اعتماد فترات توقف إلزامية لشرب المياه خلال كل شوط، وذلك بعد مرور نحو 22 دقيقة، بغض النظر عن درجات الحرارة، في خطوة تهدف إلى حماية اللاعبين من الإجهاد الحراري وتحسين ظروف الأداء داخل الملعب.

كما تتجه الجهات المنظمة إلى اختبار تقنيات جديدة مثل استخدام الكاميرات المثبتة على أجسام الحكام، بما يسمح بمراقبة أدق للأحداث داخل الملعب، وتعزيز الشفافية في القرارات التحكيمية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه شامل لتحديث منظومة اللعبة عالميًا، وتحقيق توازن بين سرعة الأداء وعدالة المنافسة، بما يواكب التطور المتسارع في كرة القدم الحديثة ويضمن تقديم نسخة أكثر إثارة وتنظيمًا في مونديال 2026.