موعد مباراة مصر ضد أمريكا في تصفيات كأس العالم 2026 للهوكي

يستهل منتخب مصر للهوكي مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 للرجال اليوم بمواجهة قوية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح منافسات البطولة التي تستضيفها مصر على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وتستمر حتى 7 مارس الجاري، وسط طموحات كبيرة من الفراعنة لحجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وأمريكا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب مصر كل من إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضم المجموعة الثانية ماليزيا وباكستان والنمسا والصين.

وتحظى تصفيات كأس العالم 2026 مصر بمتابعة دولية واسعة، في ظل حضور مسؤولي الاتحاد الدولي للهوكي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب تغطية إعلامية متميزة، حيث تنقل قنوات أون سبورت مباريات البطولة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، تأكيدا على دعمها المتواصل للأحداث الرياضية الكبرى واستضافة مصر للبطولات القارية والدولية.

وتتنافس المنتخبات الثمانية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 مصر على ثلاث بطاقات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا، بينما تمنح فرصة إضافية من خلال التصفيات الموازية في تشيلي، وهو ما يزيد من قوة وأهمية المواجهات، خاصة مع تقارب مستويات المنتخبات المشاركة وسعي كل منتخب لحسم التأهل مبكرا وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات الأخيرة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المشاركين في التصفيات، والتي تضم محمد جمال وأحمد عادل في حراسة المرمى، إلى جانب مصطفى منصور وسعيد كمال وعمرو قنديل وأحمد محسن ومصطفى رجب وزياد عادل وأشرف سعيد وأحمد الجنايني ومحمد رجب ومحمود ممدوح ومحمد نصر وحسين عوض وحمادة عاطف ومحمد عادل ووليد علي ومصطفى طارق وعبد الرحمن قاسم وحسام الدين رجب.

ويقود المنتخب جهاز فني وإداري يضم أحمد زكريا المدير الفني للمنتخبات الوطنية، أحمد عز مديرا فنيا، وأحمد المغربي مدربا عاما، والسيد جاب الله مدربا، وهشام عبدالباسط مدربا لحراس المرمى، وعبدالرحمن حسن ومحمد خليل محللي أداء، والدكتور أحمد عبدالكافي معدا نفسيا، والدكتور عبدالفتاح ثروت طبيبا للمنتخب، والدكتور محمد محيي أخصائي علاج طبيعي، وأنيس خالد مديرا للمنتخب الوطني.