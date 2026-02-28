قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة العراق الودية الثانية

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب مواليد 2007، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة العراق في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين، ضمن برنامج الإعداد، الذي وضعه الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، استعدادًا للتصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل منتخب مصر كالتالي:

مصطفى سامي في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، حمزة الدجوي، محمد عوض.

وفي خط الوسط: مهند الشامي، ياسين عاطف، إبراهيم عبد الفتاح، محمد عاطف.

وفي خط الهجوم: عمر العرب، محمود حسن جمعة.

اختبار جديد للفراعنة الصغار

وتأتي المواجهة الودية الثانية أمام منتخب العراق بعد الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراتين وديتين، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين وتجربة بعض العناصر الجديدة، في ظل سعي الجهاز الفني لبناء قوام قوي قادر على تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة خلال البطولات المقبلة.

ويسعى منتخب الشباب لتقديم أداء قوي في اللقاء، خاصة بعد الاستفادة من المباراة الأولى، من أجل الوقوف على الجوانب الفنية والبدنية قبل الدخول في مراحل الإعداد الحاسمة خلال الفترة القادمة.

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع العراق وديًا

تعادل المنتخب الوطني للشباب، مواليد 2007 مع نظيره العراقي، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد، الذي وضعه الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، استعدادًا للتصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت المباراة قوية من الجانبين، وكانت الأفضلية الفنية لمنتخبنا الوطني، رغم حرص الجهاز الفني لشباب الفراعنة على تجربة عدد كبير من اللاعبين، للوقوف على مستواهم الفني والبدني، وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، التي تم التدريب عليها خلال المعسكر.

وتقدم منتخب الشباب عن طريق محمد حمد، الذي سجل هدف الفراعنة، قبل أن ينجح المنتخب العراقي في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة 1-1 في أولى التجربتين الوديتين بين المنتخبين، خلال المعسكر الحالي.

وحرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور المباراة اليوم، ومعه وليد درويش وحمادة الشربيني، عضوا مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وجبار هاشم، مدير المنتخبات الوطنية في العراق، ورئيس بعثة منتخب الشباب العراقي في القاهرة.

منتخب مصر للشبا منتخب مصر وائل رياض العراق كأس الأمم الأفريقية منتخب العراق

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
