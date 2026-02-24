التفاصيل الكاملة عن مباراة منتخب مصر للشباب الودية أمام العراق

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض لخوض مواجهة ودية مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب العراق على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية ضمن برنامج إعداد الفريق للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتحقيق أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدخول في مرحلة الحسم بالتصفيات القارية.

معسكر مغلق وتجهيزات مكثفة

وانتظم المنتخب في معسكر مغلق بفندق مركز المنتخبات منذ يوم الجمعة الماضي، حيث اختتم تدريباته أمس استعدادًا للمواجهة المرتقبة. وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على رفع الحمل البدني تدريجيًا مع التركيز على الجوانب التكتيكية والخططية.

منافسة على التشكيل الأساسي

شهد المران منافسة قوية بين اللاعبين لحجز مكانهم في التشكيل الأساسي مؤكدًا على أن معيار الاختيار سيكون الجاهزية الفنية والالتزام التكتيكي داخل الملعب.

وركز الجهاز الفني على تعزيز سرعة التحول الهجومي واستغلال المساحات، وتنظيم الخط الخلفي والضغط المبكر على حامل الكرة.

استعدادات العراق ومكاسب الخبرة الدولية

وفي المقابل، أجرى منتخب العراق للشباب مواليد 2007 تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن معسكره الإعدادي في مصر، استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام المنتخب المصري يومي 24 و28 فبراير. وركز الجانب العراقي على الجوانب البدنية والفنية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، بهدف اكتساب الخبرة الدولية من الاحتكاك بمنتخب مصر القوي، مؤكدًا إعجابه بإمكانات المركز وروعة الملاعب وحسن الاستقبال.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى استثمار مواجهتي العراق كمقياس حقيقي لمستوى اللاعبين ولمنحهم فرصة الاحتكاك الدولي قبل الانطلاق في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، في خطوة تعزز جاهزية الفراعنة الصغار للتحديات القارية القادمة.

