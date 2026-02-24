قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
رياضة

التفاصيل الكاملة عن مباراة منتخب مصر للشباب الودية أمام العراق

منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض لخوض مواجهة ودية مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب العراق على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية ضمن برنامج إعداد الفريق للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتحقيق أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدخول في مرحلة الحسم بالتصفيات القارية.

معسكر مغلق وتجهيزات مكثفة

وانتظم المنتخب في معسكر مغلق بفندق مركز المنتخبات منذ يوم الجمعة الماضي، حيث اختتم تدريباته أمس استعدادًا للمواجهة المرتقبة. وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على رفع الحمل البدني تدريجيًا مع التركيز على الجوانب التكتيكية والخططية.

منافسة على التشكيل الأساسي

شهد المران منافسة قوية بين اللاعبين لحجز مكانهم في التشكيل الأساسي مؤكدًا على أن معيار الاختيار سيكون الجاهزية الفنية والالتزام التكتيكي داخل الملعب. 

وركز الجهاز الفني على تعزيز سرعة التحول الهجومي واستغلال المساحات، وتنظيم الخط الخلفي والضغط المبكر على حامل الكرة.

استعدادات العراق ومكاسب الخبرة الدولية

وفي المقابل، أجرى منتخب العراق للشباب مواليد 2007 تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن معسكره الإعدادي في مصر، استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام المنتخب المصري يومي 24 و28 فبراير. وركز الجانب العراقي على الجوانب البدنية والفنية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، بهدف اكتساب الخبرة الدولية من الاحتكاك بمنتخب مصر القوي، مؤكدًا  إعجابه بإمكانات المركز وروعة الملاعب وحسن الاستقبال.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى استثمار مواجهتي العراق كمقياس حقيقي لمستوى اللاعبين ولمنحهم فرصة الاحتكاك الدولي قبل الانطلاق في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، في خطوة تعزز جاهزية الفراعنة الصغار للتحديات القارية القادمة.

المنتخب الوطني للشباب يختتم استعداداته لودية العراق غدًا 

اختتم المنتخب الوطني للشباب مواليد 2007 بالأمس تدريباته على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لمواجهة نظيره العراقي فى الودية الاولى اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد، الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة وائل رياض استعدادًا للتصفيات الأفريقية المقبلة.

وخاض المنتخب مرانا خفيفا أمس، ركز خلاله الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل وطريقة اللعب قبل لقاء غد، المقررة إقامته في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب مركز المنتخبات الوطنية.

وحرص المدير الفني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين، شرح خلالها أسلوب اللعب والتعليمات الخاصة بالمواجهة الودية مطالبًا الجميع بالتركيز وتنفيذ التعليمات بدقة لتحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء.

كان المنتخب الوطني قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بدء المرحلة الرسمية المقبلة.

محافظ الشرقية
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
نائب محافظ الشرقية
