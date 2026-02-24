منتخب مصر للشباب يواجه العراق ودياً الليلة

يلتقي المنتخب الوطني للشباب، مواليد 2007، نظيره العراقي في التاسعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) في إطار تحضيراته لخوض تصفيات شمال أفريقيا (أوناف)، المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 26 لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، والتي تؤهل بدورها لنهائيات مونديال الشباب، الذي يقام في ضيافة أذربيجان وأوزبكستان عام 2027.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة وائل رياض، قد أعلن قائمة اللاعبين، الذين يخوضون هذا المعسكر، وعلى رأسهم كريم أحمد، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، تحت 20 سنة.

الجدير بالذكر أن المنتخبين العربيين يلتقيان مجدداً في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.