زفّ تقرير صحفي، اليوم السبت، بشرى سارة لمنتخب مصر قبل التوقف الدولي المقبل، المقرر انطلاقه في مارس 2026.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن محمد عبد المنعم أصبح جاهز للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مع فريق نيس.

وأوضحت أن عبدالمنعم قد حصل على التصريح الطبي للمشاركة مع نيس ضد أحد فرق دوري الدرجة الثانية في فرنسا وديًا، في لقاء مقرر إقامته يوم الأربعاء.

وكان محمد عبد المنعم قد غاب عن الملاعب منذ أكثر من 10 شهور بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي ثم إصابة جديدة في الكاحل، مما جعلته غاب عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن فريق نيس يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة.