محمد إبراهيم: تأهل منتخب مصر للدور الثاني في كأس العالم "ليست مفاجأة".. وهؤلاء هم الأفضل حاليا

أكد محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، إن منتخب مصر قادر على إحداث مفاجأة بالتأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم، مشددًا: لدينا لاعبين كبار يلعبون في كبريات الدوريات العالمية، لا أراها مفاجأة بل أراها شيء طبيعي، إن يذهب منتخب مصر للعب والأداء والاستمتاع بكرة القدم وترك النتيجة لله.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: علي ماهر المدير الفني الأفضل حاليًا في الكرة المصرية بكل الأرقام التي تحققت، أما الرباعي الأفضل والأميز في الكرة المصرية حاليًا فهم عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وعمرو السولية.

وأضاف: ابعث برسالة إلى الدكتور محمود سعد والكابتن محمود أبو رجيلة، مفادها كل سنة وأنت طيب وبخير ورمضان كريم وربنا يديكم العافية والصحة، الثنائي له فضل كبير على مسيرتي الكروية، والأول هو من ضمني لنادي الزمالك.

وأنهى محمد إبراهيم حديثه: رسالتي إلى أسرتي "زوجتي وأولادي"، ربنا يخليكم ليا ونفضل مع بعض دومًا ونكون في أفضل صحة وحال ويبعد عننا أي شر.