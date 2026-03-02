الاتحاد الدولي للسلاح يؤجل كأس العالم للشيش في مصر ضمن ثلاث بطولات

قرر الاتحاد الدولي للسلاح تأجيل بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، التي كان من المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري، داخل مجمع الصالات المغطاة بـستاد القاهرة الدولي، وذلك وفقًا لما يراه من أوضاع راهنة، وحرصًا على سلامة جميع المشاركين.

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل منافسات كأس العالم لسلاح السيف للرجال في إيطاليا، وكأس العالم لسلاح السيف للسيدات في اليونان، واللتين كان من المقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس.

ورأى الاتحاد الدولي أن قرار التأجيل يُعد الأنسب في الوقت الحالي، خاصة في ظل احتمالية عدم تمكن عدد من المشاركين من السفر، بسبب غلق بعض المطارات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية نتيجة الأوضاع الراهنة، بما يضمن الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية

وأكد الاتحاد الدولي للسلاح أنه سيتابع الموقف بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التنسيق مع اللجان المنظمة لتحديد المواعيد الجديدة لإقامة البطولات الثلاث عقب استقرار الأوضاع.

يُذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش خلال السنوات الماضية، ونجحت في تنظيمها بصورة مميزة حظيت بإشادات واسعة من مختلف الوفود المشاركة، وهو ما منحها ثقة الاتحاد الدولي لإسناد تنظيم العديد من البطولات العالمية إليها في السنوات الأخيرة.