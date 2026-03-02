قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
رياضة

الاتحاد الدولي للسلاح يؤجل كأس العالم للشيش في مصر ضمن ثلاث بطولات

الاتحاد الدولي للسلاح
الاتحاد الدولي للسلاح
عبدالله هشام

قرر الاتحاد الدولي للسلاح تأجيل بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، التي كان من المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري، داخل مجمع الصالات المغطاة بـستاد القاهرة الدولي، وذلك وفقًا لما يراه من أوضاع راهنة، وحرصًا على سلامة جميع المشاركين.

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل منافسات كأس العالم لسلاح السيف للرجال في إيطاليا، وكأس العالم لسلاح السيف للسيدات في اليونان، واللتين كان من المقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس.

ورأى الاتحاد الدولي أن قرار التأجيل يُعد الأنسب في الوقت الحالي، خاصة في ظل احتمالية عدم تمكن عدد من المشاركين من السفر، بسبب غلق بعض المطارات وإلغاء عدد من الرحلات الجوية نتيجة الأوضاع الراهنة، بما يضمن الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية

وأكد الاتحاد الدولي للسلاح أنه سيتابع الموقف بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التنسيق مع اللجان المنظمة لتحديد المواعيد الجديدة لإقامة البطولات الثلاث عقب استقرار الأوضاع.

يُذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش خلال السنوات الماضية، ونجحت في تنظيمها بصورة مميزة حظيت بإشادات واسعة من مختلف الوفود المشاركة، وهو ما منحها ثقة الاتحاد الدولي لإسناد تنظيم العديد من البطولات العالمية إليها في السنوات الأخيرة.

