أحمد هشام يحقق ذهبية سلاح السيف ببطولة ACC للجامعات بأمريكا

نجح أحمد هشام في تحقيق إنجاز جديد للسلاح المصري بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة ACC للجامعات، ليحرز اللقب الفردي للمرة الأولى في مسيرته، في إنجاز يعكس تطوره الفني الكبير خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تتويج أحمد هشام بعد مشوار قوي في منافسات سلاح السيف، حيث قدم مستويات مميزة أمام أبرز لاعبي الجامعات الأمريكية، ليؤكد أن اللاعب المصري بات رقما صعبا في البطولات الدولية.

تمثل ذهبية أحمد هشام في بطولة ACC خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، خاصة أنها المرة الأولى التي يتوج فيها بلقب فردي على هذا المستوى، وهو ما يعكس حجم العمل الذي يقوم به اللاعب والجهاز الفني.

ويعكس إنجاز أحمد هشام استمرار تفوق السلاح المصري خارج القارة الأفريقية، حيث أصبح اللاعبون المصريون ينافسون بقوة في البطولات الدولية والجامعية الكبرى.

على جانب آخر، واصل منتخب مصر للسلاح تألقه القاري بعدما تصدر منافسات بطولة أفريقيا للسلاح التي أقيمت في السنغال خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجاري.

وحقق منتخب مصر للسلاح إنجازًا كبيرًا بحصد 42 ميدالية متنوعة بواقع 22 ذهبية و9 فضيات و11 برونزية، ليؤكد الهيمنة الكاملة على البطولة ويعكس قوة القاعدة العمرية للسلاح المصري.