حمزة شوشة يحصد فضية كأس العالم لسيف المبارزة بصربيا

توج حمزة شوشة، لاعب المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة، بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي استضافتها مدينة فيرساك الصربية، مؤكداً تألقه في المنافسات الدولية.

وفي سياق متصل، واصل لاعبو منتخب مصر لسلاح السيف تحت 17 و20 سنة حصد الميداليات خلال مشاركتهم في بطولة العالم التي أُقيمت في السنغال، حيث أحرزت خديجة أبوعلم الميدالية الذهبية، ونالت عنان حجازي الميدالية الفضية في منافسات تحت 17 سنة، بينما حقق أدهم شلبي الميدالية البرونزية في منافسات تحت 20 سنة (بنين).

كما أضاف محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، إنجازاً جديداً إلى سجله بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم التي أُقيمت في ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري.

ويُذكر أن محمد السيد كان قد حقق إنجازاً تاريخياً بحصد الميدالية البرونزية في منافسات سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، التي أُقيمت في باريس، ليُسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة المصرية.