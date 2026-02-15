تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر سيدات الطائرة

تقرر تعديل موعد مباراة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك لتقام فى الثامنة مساء غدٍ الإثنين، بدلاً من السابعة مساءً، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى مواجهة حسم لقب كأس السوبر للموسم المحلى 2025- 2026، وجاء التعديل بسبب البث التليفزيونى.

ويمتلك الأهلى 5 نقاط فى صدارة الترتيب، يليه سبورتنج برصيد 3 نقاط ثم الزمالك ثالثا بنفس الرصيد، وأخيرا وادى دجلة رابعا برصيد نقطة وحيدة، حيث شهدت الجولة الأولي فوز الأهلي علي وادي دجلة 3-2 و سبورتنج علي الزمالك 3-0 ، قبل أن يهزم الزمالك نظيره دجلة 3-0 السبت، والأهلي على سبورتنج 3-0 أيضا.

وفى حال فوز الأهلى سيتوج باللقب مباشرة، أما فى حال فوز سبورتنج والزمالك سيتم اللجوء إلى نسبة الأشواط.

وحسم النادى الأهلى لقب أول دورى مرتبط للسيدات للكرة الطائرة للموسم المحلى 2025-2026 يوم 4 يناير الماضي بفوز فريق المرتبط 15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-0 فى النهائى و الكبار 3-2 على الفريق الأبيض أيضا فى النسخة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى، ضمت المجمعة النهائية 4 فرق تتنافس في مجمعة من دور واحد لكل فريق 6 مباريات (3 للكبار + 3 للمرتبط)، حيث إن فوز الأهلي على صعيد المرتبط منحه اللقب وليحتل الأهلى المركز الأول واللقب.