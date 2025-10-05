تامر عبد الحميد: أحمد الشناوي يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر

علق تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب الوطني المصري الأول لقائمة المعسكر المقبل استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عبد الحميد في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أحمد الشناوي يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر الأول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة مع فريق بيراميدز.

وأضاف: حسام حسن يحافظ دائما على قوام المنتخب الوطني، ولا يحب أن يغير اختياراته في المعسكرات المتتالية.

وأكمل: حسام حسن يرفض توسيع قاعدة اختياراته في اللاعبين المنضمين للمنتخب، والاختيارات واقعية وكنت أتمنى تواجد أحمد الشناوي.

وتابع: حلمي طولان مدرب يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين من الناحية النفسية، وكل من يتدرب معه يحبه بشكل كبير، وأتمنى حصوله على فرصة لتدريب الزمالك.