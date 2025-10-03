الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري

نجح فريق سموحة في تحقيق الفوز الإسماعيلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل باستاد برج العرب ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدورى.

شهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الفريقين

أحرز هدفي سموحة سموحة " أحمد فوزى في الدقيقة 56 والسنغالى بابا بادجى في الدقيقة 49".

بهذة النتيجة يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 4 محتلا المركز الأخير.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: شریف رضا، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

الوسط: عمرو السيسي، خالد الغندور، أحمد فوزي، سامانو.

الهجوم: عبده يحيى، وبابي بادجي.

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، عبدالله محمد.

الوسط: محمد إيهاب، عبدالرحمن الدح، إبراهيم النجعاوى، إيريك تراوري.

الهجوم: خالد النبريصى، نادر فرج.