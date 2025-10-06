قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
مدرب بيراميدز: كوننا قاعدة جماهيرية.. والله يسامح السبب في معاناة الإسماعيلي

رباب الهواري

قال معتصم سالم، المدرب العام لنادي بيراميدز، إن الجهاز الفني وجميع عناصر الفريق يقفون خلف المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن الجميع يتمنى له التوفيق في مهمته الحالية.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»: «كل الدعم لحسام حسن، وكلنا خلف منتخب مصر، لكن لو سألت أي حد في الشارع المصري عن أحمد الشناوي هيقولك لازم يروح ويلعب أساسي كمان، لأنه من أفضل الحراس في القارة الإفريقية».

تحدث المدرب العام عن موقف المهاجم فيستون ماييلي، موضحًا أن اللاعب يركز بشكل كامل مع الفريق ولا يشغل نفسه بملف التجديد، قائلًا: "ماييلي مركز في الملعب فقط، والجهاز الفني شغله الشاغل هو الجانب الفني، أما ملف التجديد فهو في يد الإدارة، لكن بصراحة صعب جدًا التفريط فيه».

كما كشف سالم عن آخر المستجدات في ملف الإصابات داخل الفريق، مؤكدًا أن رمضان صبحي بات جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه، بينما سيخضع اللاعب زلاكة لفحوصات طبية لتحديد تطورات إصابته ومدة غيابه المحتملة.

زتابع: «نلمس حب واحترام الجماهير لبيراميدز بغض النظر عن الانتماءات، النادي حديث العهد ومن الطبيعي ألا تكون له قاعدة جماهيرية ضخمة، لكننا نسير في الطريق الصحيح ونبني مشروعًا قويًا لمستقبل الكرة المصرية».

في ختام حديثه، أعرب معتصم سالم عن حزنه تجاه الوضع الحالي للنادي الإسماعيلي، قائلًا: «ظروف الإسماعيلي صعبة جدًا، وصعبان عليا النادي وجماهيره اللي دايمًا بتدافع عنه بكل قوة وفي ظهره، لكن الوضع الحالي مؤلم، والله يسامح الناس اللي وضعت النادي في هذه الظروف والمشاكل القضائية».

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

مدبولي

بالأسماء.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

أرشيفية

نقابة النقل البري: نصر أكتوبر نموذج خالد لتضحيات أبطال القوات المسلحة

أرشيفية

نقابة السكة الحديد: نصر أكتوبر يظل ملهما للمصريبن ومؤلما للعدو الصهيوني

البابا تواضروس

أهالي أبوتيج يصطفون على الطريق الزراعي على مسافة 7 كيلومترات لاستقبال البابا|صور

بالصور

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

