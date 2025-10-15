لاعب الإسماعيلي السابق: الأهلي لو فاق كل فرق الدوري هتزعل

أكد أحمد سمير فرج، نجم نادي الإسماعيلي السابق، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي يضم مجموعة قوية جدًا من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر إذا استعاد مستواه المعروف سيكون منافسًا شرسًا يصعب إيقافه في الدوري المصري.

وقال فرج في تصريحات عبر شاشة قناة "الأهلي": «في لخبطة كبيرة جدًا في الأهلي ومحدش عارف سببها حتى الآن، ممكن يكون لأن الفريق لسه موصلش لقمة تركيزه أو الانسجام الكامل بين اللاعبين».

وأضاف:«من الناحية الفنية، الزمالك لما بتجيله فرصة يحسم الماتش ضد الأهلي مش بيستغلها، عكس الأهلي اللي لما بتجيله فرصة بيدوس وبيخلص الماتش».