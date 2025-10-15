قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
رياضة

أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير

محمد سمير

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأثر بشكل واضح برحيل أحمد سيد زيزو في بداية الموسم الجاري.

وقال أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "بعيدًا عن أزمة المستحقات المالية، الزمالك يعاني من أزمة فنية في الوقت الحالي، وقائمة الفريق الحالية أقل من الموسم الماضي، وليست على مستوى اسم وتاريخ النادي".

وأضاف: "الزمالك يعاني منذ رحيل زيزو، وتأثر الفريق كثيرًا بغيابه، ولم يجد اللاعب الذي يمتلك الشخصية القيادية لتعويضه داخل الملعب".

وعن النادي الأهلي، قال أبو مسلم: "مستوى جيرالديش أقل من مستوى النادي الأهلي، وأرى أن بقاء أليو ديانج أفضل للفريق للاستفادة من خدماته، رغم امتلاكه عروضًا من السعودية بمقابل مادي كبير".

وتابع: "شخصية ثوروب قوية، وأتمنى له التوفيق، لكن المدرسة الدنماركية في التدريب ليست من المدارس القوية عالميًا، وكان اتجاه الأهلي في البداية هو التعاقد مع مدرب ألماني".

وأكمل أبو مسلم: "ألوم إمام عاشور بسبب عدم حفاظه على نفسه، وتناوله وجبات من الخارج، فالمفترض أنه لاعب محترف يجب أن يلتزم بنظام غذائي صارم ويحافظ على لياقته".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع أربعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية (يناير): ظهير أيسر، وظهير أيمن، ومدافع، ومهاجم، على أن يكون المهاجم بمواصفات خاصة، في ظل عدم قدرة محمد شريف وجيرالديش على قيادة الهجوم حتى الآن".

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

مصانع

اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن جولة وزير خارجية ألمانيا بالجمالية: تقدير لحضارتنا

الإعلامي باسم يوسف

باسم يوسف: الكلام عن تغيير بيرس مورغان وهم.. شغلته المشاهدات مش الحقيقة

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري

سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

