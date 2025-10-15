أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأثر بشكل واضح برحيل أحمد سيد زيزو في بداية الموسم الجاري.

وقال أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "بعيدًا عن أزمة المستحقات المالية، الزمالك يعاني من أزمة فنية في الوقت الحالي، وقائمة الفريق الحالية أقل من الموسم الماضي، وليست على مستوى اسم وتاريخ النادي".

وأضاف: "الزمالك يعاني منذ رحيل زيزو، وتأثر الفريق كثيرًا بغيابه، ولم يجد اللاعب الذي يمتلك الشخصية القيادية لتعويضه داخل الملعب".

وعن النادي الأهلي، قال أبو مسلم: "مستوى جيرالديش أقل من مستوى النادي الأهلي، وأرى أن بقاء أليو ديانج أفضل للفريق للاستفادة من خدماته، رغم امتلاكه عروضًا من السعودية بمقابل مادي كبير".

وتابع: "شخصية ثوروب قوية، وأتمنى له التوفيق، لكن المدرسة الدنماركية في التدريب ليست من المدارس القوية عالميًا، وكان اتجاه الأهلي في البداية هو التعاقد مع مدرب ألماني".

وأكمل أبو مسلم: "ألوم إمام عاشور بسبب عدم حفاظه على نفسه، وتناوله وجبات من الخارج، فالمفترض أنه لاعب محترف يجب أن يلتزم بنظام غذائي صارم ويحافظ على لياقته".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع أربعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية (يناير): ظهير أيسر، وظهير أيمن، ومدافع، ومهاجم، على أن يكون المهاجم بمواصفات خاصة، في ظل عدم قدرة محمد شريف وجيرالديش على قيادة الهجوم حتى الآن".