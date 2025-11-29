بدء حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة،بحضور عدد كبير من النجوم وصناع الفن منهم المخرج تامر محسن وأحمد فتحي والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من الصناع الشباب وكانت البداية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وتعلن بعد قليل نتائج مسابقات المهرجان المختلفة، حيث تعلن لجان التحكيم أسماء الفائزين في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة، بالإضافة إلى توزيع الجوائز والتكريمات المقررة في ختام الدورة.

وتأتي النتائج بعد مشاركة 60 فيلما من 22 دولة في فمسابقات المهرجان المختلفة حيث تضمنت مسابقة الأفلام الطويلة 7 أفلام ومسابقة الأفلام القصيرة تضمنت 31 فيلما بينما تنافس 22 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه الدورة حققت صدى واسعًا وحضورًا لافتًا، مشيرة إلى أن الاستعدادات للدورة الثالثة ستنطلق فور انتهاء فعاليات الليلة، بهدف تقديم نسخة أكثر تطورًا وتنوعًا ترسخ مكانة المهرجان كأحد أهم المهرجانات المتخصصة في المنطقة.