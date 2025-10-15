رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعات بريطانية لتعزيز التعاون الأكاديمي

قام الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتور محمد نصر الدين دمير، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، شهدت برنامجًا مكثفًا من اللقاءات مع عدد من الجامعات البريطانية المتميزة، وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

شهدت الزيارة توقيع اتفاقيتين للتعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن (UEL)، وذلك بالمركز الثقافي المصري في لندن، بحضور السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتورة رشا حسين المستشار الثقافي المصري، وعدد من قيادات جامعة إيست لندن.

وتتضمن الاتفاقيتان إنشاء برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، وتوحيد معايير الجودة الأكاديمية، وتعزيز التبادل الأكاديمي والطلابي، إلى جانب التعاون في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل العالمي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه أن الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو تدويل التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية دولية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة إيست لندن يأتي امتدادًا لنجاحات الجامعة في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين دمير أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسيرة جامعة الإسكندرية الأهلية نحو تحقيق شراكات دولية فاعلة، تُتيح للطلاب تجربة تعليمية عالمية تُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية بمركز رويال دوكس للاستدامة التابع لجامعة إيست لندن، ومعمل Sugarcrete ونادي Maker Club وعدد من مرافق الابتكار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعليم القائم على الإبداع وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

وفى إطار الزيارة أيضًا، زار الدكتور قنصوه والدكتور دمير جامعة إسكس (University of Essex)، حيث تم بحث آليات التعاون بين الجامعتين وجامعات عالميه اخري للبدء في إنشاء مركز إقليمي رائد للذكاء الاصطناعي في التكنولوجي بارك بجامعة الإسكندرية، وتفعيل الدرجات المزدوجة الجديدة بين الجامعات الثلاث (الإسكندرية – الإسكندرية الأهلية – إسكس) في تخصصات تشمل طب الأسنان الرقمي، الذكاء الاصطناعي، هندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الاقتصاد، والعلوم السياسية، وفق نماذج مرنة مثل (2+1) و(3+1) و(4+1).

كما ناقش الجانبان فرص التعاون البحثي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وقاما بزيارة عدد من المرافق البحثية بجامعة إسكس، من بينها مركز الابتكار وبوابة المعرفة وعدد من المختبرات المتخصصة.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود جامعة الإسكندرية المستمرة لتعزيز حضورها الدولي وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يواكب الاتجاهات العالمية في التعليم العالي، ويؤكد مكانتها الريادية في دعم الابتكار والتميز الأكاديمى.