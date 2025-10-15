بعد الخروج المبكر للشباب.. نجم الأهلي السابق: تصريحات أسامة نبيه كانت في توقيت خاطئ

انتقد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، ظهور أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، في هذا التوقيت بعد خروج المنتخب المبكر من كأس العالم للشباب.

وقال رمضان السيد خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «تصريحات أسامة نبيه بعد الخروج من كأس العالم للشباب لم تعجبني».

وأضاف السيد أن ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان خطأ، وكان عليه التحلي بالهدوء، مشيرًا إلى أن نبيه استعجل الظهور ولم يكن محضرًا جيدًا لهذا اللقاء.

وأشار رمضان السيد إلى أن حصول اللاعبين على البطاقات الصفراء أمر وارد وطبيعي في كرة القدم، لكن غير الطبيعي أن يحصل اثنان من الجهاز الإداري للفريق على إنذارين ويكونا السبب في إقصاء منتخب الشباب.

وتابع قائلًا: «مشهد لاعبي منتخب الشباب وهم يواسون لاعبي تشيلي يعكس عدم معرفتهم باللوائح».